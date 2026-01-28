TS – Champions nota Juve sui divieti ai tifosi prima del match col Monaco | Stupore per decisione tardiva

La Juventus esprime sorpresa per il divieto imposto dalla Prefettura delle Alpi Marittime ai propri tifosi di entrare a Nizza e Cap d’Ail prima della partita di Champions League contro l’AS Monaco. La società si dice stupita per la decisione arrivata troppo tardi e si riserva di valutare eventuali azioni. I tifosi juventini, che avevano programmato di seguire la squadra in trasferta, si trovano ora di fronte a restrizioni improvvise e di difficile gestione.

2026-01-27 23:20:00 Flash news da TS: " Juventus prende atto della decisione della Prefettura delle Alpi Marittime di vietare ai propri tifosi l'accesso ai centri cittadini di Nizza e Cap d'Ail in occasione della partita di UEFA Champions League che la vedrà opposta all'AS Monaco ". Così, in una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club bianconero commenta la decisione presa dalle autorità francesi: " Il Club esprime tuttavia stupore per una decisione estremamente tardiva, che pone i propri sostenitori già presenti sul posto in una situazione di difficoltà. Inoltre, tale decisione sembra basarsi su fatti risalenti al passato che non riguardano in alcun modo le trasferte all'estero dei sostenitori bianconeri.

