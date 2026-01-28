TS – A Parma l’arbitro di quel Juve-Empoli e dell’esordio di Chiesa con espulsione esagerata Al Var…

A Parma, l’arbitro del match tra Juventus ed Empoli torna sotto i riflettori per una decisione controversa. Durante la partita, l’espulsione di Chiesa viene ritenuta esagerata e molti spettatori si chiedono se il VAR abbia fatto abbastanza per correggere l’errore. La scena ha acceso le polemiche e riaperto il dibattito sull’operato degli arbitri in gare di alto livello.

2026-01-28 14:25:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Fischietto, VAR e precedenti: a Parma la partita comincia ben prima del calcio d’inizio. Al Tardini, dove la Juventus è chiamata a dare continuità al proprio cammino, l’attenzione si sposta inevitabilmente anche sulla squadra arbitrale, un fattore mai banale. A dirigere il match sarà Fourneau, un nome che ai bianconeri evoca ricordi perlopiù favorevoli ma non del tutto privi di ombre, tra vittorie, rigori frequenti e qualche episodio destinato a far discutere. Al monitor ci sarà Maresca, altro volto noto, con un rapporto recente meno benevolo in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – A Parma l’arbitro di quel Juve-Empoli e dell’esordio di Chiesa con espulsione esagerata. Al Var… Approfondimenti su Parma Juve Parma-Milan, arbitro Di Bello: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR … Chi è Filippo Rinaldi, decisivo in Napoli Parma all’esordio e quel retroscena che lo lega all’ex Juve Buffon. La sua storia Filippo Rinaldi è un giovane portiere italiano, noto per aver avuto un ruolo importante nel suo esordio tra Napoli e Parma. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Parma Juve Argomenti discussi: La Juventus Women torna al successo: tris al Parma, ora l’Inter é a un passo; Serie A femminile. Stasera Juventus-Parma chiude l'ultima giornata di andata, la situazione aggiornata; Atalanta, vietato fallire contro il Parma: Palladino verso la rivoluzione per l'assalto all'Europa; Calcio: la Cremonese acquista dal Parma l'attaccante Djuric. Juve Stabia semprepiù rivelazione Bocciate Reggiana, Empoli e Padova Lega B facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.