Trump | smorzeremo situazione Minneapolis

Donald Trump annuncia che cercherà di ridurre le tensioni a Minneapolis. Durante un’intervista tv, il presidente ha detto che “andremo a de-escalare un po' in Minnesota”. La sua dichiarazione arriva dopo l’uccisione di due cittadini americani da parte degli agenti dell’Ice. Trump ha anche precisato che il ritiro del capo dell’Ice, Bovino, non rappresenta un passo indietro, ma solo “un piccolo cambiamento”.

23.00 "Andremo a de-escalare un po' in Minnesota". Lo dice Donald Trump in una intervista tv, dopo l'uccisione di due cittadini americani a Minneapolis da parte degli agenti anti-immigrazione Trump ha escluso che l'allontanamento del capo dell'Ice, Bovino, sia un passo indietro: "E' un piccolo cambiamento". Ed è tornato a difendere la segretaria alla Sicurezza interna, Noem, contestata dai democratici che ne minacciano l'impeachment: "Resta al suo posto".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Minneapolis Usa

In un'intervista telefonica al Wall Street Journal, Donald Trump ha accennato alla possibilità di rimuovere l'Ice da Minneapolis, senza però specificare una tempistica precisa.

A Minneapolis, numerose persone si sono riunite per esprimere il proprio dissenso contro le politiche dell’amministrazione Trump e le azioni della ICE.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Trump’s new ICE footage backfires in Minneapolis

Ultime notizie su Minneapolis Usa

Minneapolis, resta alta la tensione. Trump apre alla possibilità che Ice lasci città. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Minneapolis, resta alta la tensione. Trump apre alla possibilità che Ice lasci città. LIVE ... tg24.sky.it

Trump dà la colpa di Minneapolis ai dem, poi dice che a un certo punto l'Ice se ne andràIl presidente al Wsj difende il lavoro fenomenale degli agenti federali, ma apre al loro ritiro. Per il Wsj la Casa Bianca è sotto assedio, ... huffingtonpost.it