Trump non ha nascosto il suo fastidio per il discorso del Primo Ministro Carney a Davos. In una lettera inviata al Canada, l’ex presidente ha annunciato che il Board of Peace ritira l’invito al paese a entrare nel nuovo prestigioso organismo internazionale. La decisione arriva dopo le parole di Carney, considerate da Trump troppo ottimiste e lontane dalla realtà. Ora il Canada si trova di fronte a un colpo duro, mentre il dibattito sulla scena globale si intensifica.

“Caro Primo Ministro Carney: Con questa lettera la informo che il Board of Peace ritira l’invito al Canada di divenire membro di ciò che sarà il più prestigioso Board of Leaders che sia mai stato creato”. Con queste parole Donald Trump ha disinvitato il Canada dal nuovo gruppo lanciato all’incontro di Davos che dovrebbe risolvere il conflitto a Gaza e quelli in altri Paesi. Non si tratta di una grossa perdita per Carney poiché la nuova creatura di Trump è stata etichettata da alcuni come un gruppo di “super furfanti” per la preponderanza di regimi autoritari dei 19 Paesi che hanno aderito. Trump era contrariato in buona parte per il memorabile discorso fatto a Davos da Carney che è stato ricevuto con una rarissima standing ovation. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump non gradisce il brillante discorso di Carney a Davos

Approfondimenti su Carney Davos

Recentemente, Donald Trump ha revocato l’invito al Canada a partecipare al “Board of Peace”, un nuovo organismo internazionale volto a gestire conflitti globali e ricostruire Gaza.

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno suscitato preoccupazioni riguardo alle relazioni commerciali con il Canada e altri Paesi europei.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carney Davos

Argomenti discussi: Tajani: Sulla Groenlandia legittime le preoccupazioni di Trump, ma non siamo d'accordo che si risolva con un'invasione; Meloni sente i leader Ue e pensa di sfilarsi su Gaza. Dubbi di costituzionalità; Trump non gradisce il tradimento cinese di Carney; Verso l’accordo Ue-India: non sarà un altro Mercosur, ma già infastidisce Trump (di A. Mauro).

Trump non gradisce il brillante discorso di Carney a DavosCaro Primo Ministro Carney: Con questa lettera la informo che il Board of Peace ritira l’invito al Canada di divenire membro di ciò che sarà il più prestigioso Board of Leaders che sia mai stato crea ... politicamentecorretto.com

Board of Peace, scontro Trump-Carney: ritirato l'invito al CanadaLa decisione è arrivata dopo un duro confronto tra Donald Trump e il primo ministro canadese Mark Carney al Forum di Davos. Il presidente statunitense ha ricordato a Carney che il Canada esiste grazie ... tg24.sky.it

Il #Canada, giustamente fa accordi commerciali con chi gli pare, giusto o sbagliato, decide #Carney. E #Trump non gradisce e impose dazi del 100% alle merci dal Canada verso gli USA Il 75% dell'export canadese va verso gli USA A maggior ragione, il Can x.com

Trump non gradisce lo scetticismo di #ExxonMobil sul Venezuela e dice che potrebbe impedirle di investire nel paese. Intanto, le riserve petrolifere di Caracas fanno gola ad altre società energetiche: #Chevron, #Shell, #Repsol e anche l'italiana #Eni. Tutti i de - facebook.com facebook