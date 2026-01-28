Nei giorni scorsi, Donald Trump ha attaccato duramente il sindaco di Minneapolis, accusandolo di giocare con il fuoco. La polemica tra il presidente e l’amministrazione locale si accende in un momento di grande tensione negli Stati Uniti, dove il governo intensifica le sue operazioni contro l’immigrazione clandestina. La discussione si fa sempre più accesa e rischia di esplodere in ulteriori scontri tra le parti.

Negli Stati Uniti non si placa lo scontro, durissimo, legato alla lotta promossa dal governo contro l'immigrazione clandestina. Scontro che, com'è noto, si è infiammato dopo che due manifestanti anti Ice sono stati uccisi dagli agenti federali a Minneapolis. Dopo la frenata di ieri, in cui ha dimostrato di voler gettare acqua sul fuoco delle polemiche, oggi Trump torna a scagliarsi contro uno di quelli che, a suo dire, sono corresponsabili di ciò che è successo. Nella fattispecie contro il sindaco di Minneapolis, il democratico Jacob Frey. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Trump: "Il sindaco di Minneapolis scherza col fuoco"

