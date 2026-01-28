Trump | Forse mi candiderò una quarta volta Ma la Costituzione americana glielo vieta

Il presidente Donald Trump ha lasciato intendere di voler candidarsi di nuovo alle presidenziali del 2024, anche se la Costituzione americana potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Durante un comizio in Iowa, ha ringraziato gli elettori dello stato per averlo sostenuto alle ultime elezioni e ha detto che forse correrà una quarta volta, anche se le regole costituzionali sembrano dirgli di no. La sua dichiarazione ha acceso le discussioni tra chi lo sostiene e chi teme che potrebbe andare oltre i limiti previsti dalla legge.

Il presidente Trump, iniziando il suo intervento in Iowa ringrazia l'Iowa per aver votato per lui nel 2024. "Forse lo faremo una quarta volta", ha detto Trump, alludendo a un'altra corsa alla presidenza. E dopo queste parole ha ricevuto grandi applausi. Il vincolo della Costituzione. Tuttavia, Donald Trump non può candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. A impedirglielo infatti è la Costituzione degli Stati Uniti d'America che vieta espressamente questa ipotesi, sia per i mandati consecutivi che per quelli non consecutivi, come il caso del tycoon. La norma è espressa dal 22esimo emendamento.

