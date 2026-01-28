Donald Trump continua a far parlare di sé, questa volta con un articolo del New York Magazine che lo descrive come un “presidente sovrumano”. Chi l’ha letto si chiede come abbia fatto a intrappolare il mondo nelle sue allucinazioni, tra dichiarazioni sorprendenti e comportamenti che spesso sfidano la realtà. La notizia ha fatto subito il giro, alimentando discussioni e curiosità su cosa ci riserva il suo futuro politico.

Quando un’amica più attenta e diligente di me mi ha segnalato l’articolo del New York Magazine sulla salute di Trump, sostenendo che avrei potuto riempirci l’intera newsletter di oggi, per prima cosa mi sono domandato dove avessi già visto quel titolo («Il presidente sovrumano») e dunque perché non lo avessi già letto, e magari anche commentato qui sopra. La risposta alla seconda domanda ovviamente era che siamo sommersi dalle fregnacce, sempre più indistinguibili dalle importanti notizie di politica nazionale e internazionale, e quindi non è facile capire con la necessaria prontezza cosa meriti di essere letto e cosa no. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump è riuscito a intrappolare il mondo nelle sue allucinazioni

