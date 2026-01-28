Trump contro l’esibizione dei Green Day al Superbowl | Seminano odio

Donald Trump critica l’esibizione dei Green Day al prossimo Super Bowl LX, in calendario l’8 febbraio 2026 a Santa Clara. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che la band “seminano odio” con le loro canzoni e non si sente di partecipare all’evento. Trump ha anche confermato che non sarà presente al grande spettacolo sportivo, che ogni anno richiama milioni di spettatori in tutto il mondo. La polemica tra il leader e i musicisti si aggiunge alle discussioni sul palco più famoso d’America.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non sarà presente al Super Bowl LX, in programma l'8 febbraio 2026 a Santa Clara, in California. Una notizia che arriva carica di polemiche e dichiarazioni controverse, che vanno ben oltre la semplice logistica di un evento sportivo. In un'intervista rilasciata al New York Post, Trump ha spiegato la sua assenza con una assurda: "È semplicemente troppo lontano". Una giustificazione geografica che però non convince del tutto, considerando che il presidente aveva fatto la storia solo un anno prima, diventando il primo presidente in carica a presenziare a un Super Bowl, il LIX disputato a New Orleans tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.

Donald Trump ha espresso chiaramente la sua opinione sul palco del Super Bowl 2026, manifestando il suo dissenso nei confronti di Bad Bunny e dei Green Day.

