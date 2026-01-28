Truffe e raggiri gli anziani si difendono

Gli anziani di Bologna si difendono dai truffatori. Ogni giorno, si trovano a fare i conti con raggiri e truffe che colpiscono persone vulnerabili. Le segnalazioni aumentano, e le vittime cercano di trovare modi per proteggersi. Le forze dell’ordine e le associazioni locali cercano di sensibilizzare e offrire aiuto, ma il rischio resta alto.

Le truffe ai danni di anziani e persone fragili sono un incubo quotidiano. in tutte le città, Bologna compresa. Gli organi di informazione riportano notizie di questo tipo con preoccupante continuità. Qualche volta i colpi vanno a buon fine altre volte per fortuna no. Penso che sia necessario incentivare le campagne di informazione verso le persone anziane per fornire loro gli strumenti adatti a difendersi. Antonio Gelati Risponde Beppe Boni Polizia e carabinieri in accordo con i Comuni e le associazioni sono già impegnati ad allestire incontri pubblici in cui spiegano quali sono le truffe più frequenti e come riconoscere i delinquenti che di solito fanno il primo passo al telefono.

I recenti casi di truffe agli anziani, registrati tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, evidenziano un aumento di questi episodi in Italia.

Adrano ospita un incontro informativo organizzato dalla polizia per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione delle truffe e dei raggiri.

Allarme truffe agli anziani, incontro in prefettura

