Truffa un' anziana bottino da 37mila euro | beccato napoletano in trasferta

La polizia ha arrestato un uomo di Napoli accusato di aver truffato un’anziana di 88 anni, portando via 37mila euro. L’uomo era in trasferta quando ha messo in atto la truffa. Gli agenti lo hanno riconosciuto e fermato poco dopo, riuscendo a recuperare parte del denaro. Ora si attende di capire se ci sono altri episodi collegati.

È stato identificato uno dei presunti responsabili di una truffa da 37mila euro messa a segno ai danni di una signora di 88 anni. Il colpo era avvenuto in val d'Ossola, nel Vco, a ottobre. Il trentenne, sfruttando il lavoro di un complice che si era finto carabiniere e aveva telefonato alla anziana signora dicendole che sua figlia aveva provocato un incidente e che per evitarle l'arresto occorreva del denaro, si era presentato a casa della donna e si era fatto consegnare i gioielli in oro, dal peso di 270 grammi. Per il trentenne, residente a Melito di Napoli, è scattato l'obbligo di dimora.

