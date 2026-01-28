Truffa dei migranti d’oro 12 milioni a una società sportiva | Usati anche per attività calcistiche

Una società sportiva avrebbe ricevuto più di 12 milioni di euro in tre anni, destinati all’accoglienza dei migranti con permesso di soggiorno. Ma la Corte dei Conti ha bocciato questa richiesta, sostenendo che la società non aveva le carte in regola per ottenere quei fondi. La vicenda si sta facendo sempre più complicata e potrebbero emergere nuovi dettagli nelle prossime settimane.

Una società sportiva, dedita a calcio e basket, ha le carte in regola per ricevere oltre 12 milioni di euro in tre anni da destinare all'accoglienza dei migranti a cui è concesso l'asilo politico? Secondo la Corte dei Conti, no. Una scabrosa vicenda ha fatto segnare la prima tappa giudiziaria con una richiesta di restituzione di 2,7 milioni di euro alla Virtusvecomp — srl scorporata e distinta dalla Virtus società sportiva — che ha ospitato i richiedenti asili, dal 2016 al 2018, in varie strutture di Verona. Dall'indagine è scaturito un procedimento penale, in corso. Ma c'è già una prima condanna, economica: tre gare per l'affidamento dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono entrare nel mirino della Corte dei Conti dopo le indagini della Guardia di Finanza, dopo segnalazioni alla Procura.

