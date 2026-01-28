Giovanni Violato, il filmmaker della troupe di ‘Ore 14’, ha raccontato a LaPresse cosa è successo lunedì a Rogoredo. La troupe stava documentando la sparatoria in cui un agente di polizia ha ucciso uno spacciatore. Violato spiega di essere stato circondato da cinque o sei persone, probabilmente spacciatori, che gli hanno chiesto chi fosse e perché fosse lì. La scena si è fatta subito molto tesa, e lui ha avuto paura.

Giovanni Violato, il filmmaker della troupe di ‘Ore 14’ aggredito lunedì, insieme alla giornalista Francesca Pizzolante, a Rogoredo, dove si trovava per documentare la sparatoria in cui un agente di polizia ha ucciso uno spacciatore, parla a LaPresse della terribile esperienza: “Dopo essere entrati separatamente per non destare sospetti, io sono stato avvicinato e circondato da cinque o sei persone – immagino spacciatori – che hanno iniziato a chiedermi chi fossi e cosa ci facessi lì. Senza lasciarmi il tempo di rispondere, mi hanno spinto e colpito”. Il filmmaker di ‘Ore 14’: “Temevo avessero un coltello, sarei stato spacciato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Troupe ‘Ore 14’ aggredita a Milano, il filmmaker: “A Rogoredo ho avuto tanta paura”

Approfondimenti su Rogoredo Aggressione

In un contesto di crescente tensione a Milano, una troupe di ‘Ore 14’ è stata aggredita a Rogoredo, pochi giorni dopo una sparatoria che ha coinvolto un giovane di 28 anni.

L’intervento di un poliziotto a Rogoredo, Milano, ha portato alla morte di Abderrahim Mansouri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rogoredo Aggressione

Argomenti discussi: Troupe di Ore 14 aggredita a Rogoredo, Giovanni Violato colpito perché scambiato per un poliziotto; Sparatoria a Milano, troupe Rai aggredita sul posto: giornalista di Ore 14 ferito e attrezzatura rubata; Aggredita da spacciatori troupe di Ore 14 a Milano, giornalista ferito; Ore 14, aggrediti due giornalisti. Lo sfogo di Milo Infante.

Sparatoria a Milano, troupe Rai aggredita sul posto: giornalista di Ore 14 ferito e attrezzatura rubataColpi di pistola, degrado e violenza contro chi racconta i fatti. A poche ore dalla sparatoria avvenuta a Milano, in zona Rogoredo, una troupe del ... msn.com

Troupe di Ore 14 aggredita a Rogoredo, l'inviato del programma colpito perché scambiato per un poliziottoAssalto da parte di un gruppo di spacciatori durante un servizio sul blitz antidroga. Milo Infante: Azione ignobile, si sentono padroni del territorio ... affaritaliani.it

Sparatoria shock, troupe Rai aggredita sul posto: un giornalista ferito - facebook.com facebook

Assalto a Rogoredo: aggredita la troupe di #Ore14. L'inviato picchiato e rapinato perché scambiato per un poliziotto x.com