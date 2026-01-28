Tropico sorprende i fan con una nuova canzone. La band annuncia l’arrivo di Quasi blu, una ballad che promette di emozionare. La pubblicano come regalo speciale per i loro seguaci, senza grandi annunci o proclami. Solo un’uscita che punta a colpire nel segno.

Tropico annuncia un regalo speciale per il suo affezionato pubblico, con la pubblicazione di Quasi blu, una ballad unica nel suo genere. Un brano inedito delicato e prezioso, che va a completare la tracklist dell’album Soli e disperati nel mare meraviglioso: un modo per “chiudere il cerchio”, come confida lo stesso Tropico, e un regalo speciale per il suo affezionato pubblico. Quasi blu è una ballad unica nel suo genere: prodotta con Davide Simonetta, rappresenta un vero e proprio giro di boa per l’ artista e songwriter più originale e interessante della sua generazione (che con il suo nome all’anagrafe, Davide Petrella, ha firmato come autore le principali hit italiane dell’ultimo decennio). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Tropico annuncia la ballad Quasi blu

