Trofeo Oltrarno la corsa attraversa la storia di Firenze

Domenica 1 febbraio, il quartiere dell’Oltrarno si prepara a tornare protagonista con la 39ª edizione del Trofeo Oltrarno. La corsa attraversa le strade di Firenze, portando in piazza sport, storia e solidarietà. La manifestazione, ormai consolidata, richiama atleti e appassionati da tutta la Toscana, unendo sport e cultura in un percorso che racconta la città nel suo cuore.

Firenze, 28 gennaio 2026 – Domenica 1 febbraio il quartiere dell'Oltrarno tornerà a essere protagonista non solo della vita cittadina, ma anche del grande podismo toscano, ospitando la 39ª edizione del Trofeo Oltrarno, una manifestazione che nel tempo ha saputo trasformare una gara di corsa in un vero e proprio racconto urbano fatto di sport, cultura e solidarietà. Il cuore pulsante dell'evento sarà il Circolo Vie Nuove di viale Giannotti, punto di riferimento storico del quartiere, da cui prenderà vita una giornata capace di unire atleti, volontari e cittadini in un clima di partecipazione autentica.

