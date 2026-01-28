Triennio di Michele Martino il ringraziamento di Libera caudina e telesina

Il Presidio di Libera Valle Caudina e Valle Telesina si prepara a salutare Michele Martino, che il 30 gennaio chiuderà il suo incarico di referente provinciale dopo nove anni di lavoro. In questi anni, Martino ha dedicato tempo e passione all’associazione, mostrando un impegno costante sul territorio. Ora, il presidio esprime un ringraziamento sincero per il suo contributo.

Il Presidio territoriale di Libera Valle Caudina e Valle Telesina "Delcogliano – Iermano" desidera esprimere un ringraziamento profondo e sincero a Michele Martino, che il prossimo 30 gennaio concluderà il suo incarico di referente provinciale di Libera Benevento, dopo nove anni di impegno generoso, appassionato e determinato. In questi anni Michele ha accompagnato il Presidio in un percorso intenso, fatto di crescita, cambiamenti e nuove responsabilità, contribuendo in maniera decisiva al radicamento dell'associazione sul territorio e alla qualità delle relazioni costruite.

