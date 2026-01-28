Treviso due furti in due mesi nello stesso bar

Due furti in due mesi colpiscono lo stesso bar a Treviso. Gli autori sono entrati di nuovo nel locale vicino al tribunale, proprio come era successo già in passato. I proprietari sono stanchi e si chiedono quanto ancora dovranno resistere a questa situazione. La polizia sta indagando, ma finora nessun sospetto è stato fermato.

L'ultimo locale in ordine di tempo a esser stato preso di mira dai ladri - a Treviso - è questo cafè poco distante dal tribunale. "È la seconda volta in due mesi - ha raccontato ai carabinieri la proprietaria, Dania Sartorato, presidente provinciale della Federazione pubblici esercizi -. Tanti sacrifici rovinati in pochi minuti". I raid notturni da parte di balordi, tossicodipendenti e sbandati nel capoluogo della marca si fanno sempre più frequenti.

