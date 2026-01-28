Treviso due furti in due mesi nello stesso bar
Due furti in due mesi colpiscono lo stesso bar a Treviso. Gli autori sono entrati di nuovo nel locale vicino al tribunale, proprio come era successo già in passato. I proprietari sono stanchi e si chiedono quanto ancora dovranno resistere a questa situazione. La polizia sta indagando, ma finora nessun sospetto è stato fermato.
L'ultimo locale in ordine di tempo a esser stato preso di mira dai ladri - a Treviso - è questo cafè poco distante dal tribunale. "È la seconda volta in due mesi - ha raccontato ai carabinieri la proprietaria, Dania Sartorato, presidente provinciale della Federazione pubblici esercizi -. Tanti sacrifici rovinati in pochi minuti". I raid notturni da parte di balordi, tossicodipendenti e sbandati nel capoluogo della marca si fanno sempre più frequenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti discussi: Due furti in due mesi: nel mirino il bar della presidente Fipe, Dania Sartorato; Due furti in due mesi: nel mirino il bar della presidente Fipe, Dania Sartorato; Spaccate, nel mirino il Lunch Café di Dania Sartorato: Secondo furto in due mesi. Tanti sacrifici rovinati, sono pronta a scendere in...; Ladri al Bassanello e da Nascimben a Treviso: Basta furti, scendiamo in piazza.
Due furti in due mesi: nel mirino il bar della presidente Fipe, Dania SartoratoIl Lunch Cafè di via Monterumici è finito ancora una volta nel mirino dei banditi. Più danni che refurtiva, il colpo messo a segno quando il locale era sprovvisto di allarme. In provincia furti al cam ... trevisotoday.it
Spaccate, nel mirino il Lunch Café di Dania Sartorato: «Secondo furto in due mesi. Tanti sacrifici rovinati, sono pronta a scendere in piazza»TREVISO - Ancora spaccate, ancora esercenti nel mirino. Nella notte tra sabato e domenica, colpito il Lunch Café, bar di proprietà della presidente Fipe Dania Sartorato, in ... ilgazzettino.it
Il sottosegretario alla Giustizia al convegno di Furti in corso a Treviso: «Riforma in arrivo: arresto senza querela e niente sconti di pena». Tra le novità allo studio anche il fermo dei ladri senza la flagranza - facebook.com facebook
