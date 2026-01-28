Treni Sudest vecchi e lumaca viaggiatori in fuga | da 5,4 a 1,6 milioni di pendolari in 12 anni

Da 5,4 milioni di pendolari a 1,6 milioni in 12 anni. La diminuzione dei viaggiatori sulla linea Sudest è evidente e preoccupante. I treni sono vecchi e lenti, e sempre più persone preferiscono trovare altri mezzi o rinunciare agli spostamenti. La situazione si fa sempre più difficile, e chi viaggia denuncia ritardi e scarsa affidabilità.

L'emorragia è ben visibile, non sarebbe nemmeno necessaria una Tac o una risonanza magnetica per accorgersene. È sufficiente salire sui treni delle Ferrovie Sud Est in partenza da Lecce, ad esempio, per rendersi conto di quanti pochi pendolari ormai salgano in quei vagoni un po' retrò. Tuttavia, se l'analisi empirica non fosse sufficiente, ecco che i numeri vengono in soccorso e descrivono dettagliatamente la crisi di passeggeri di Fse negli ultimi anni. I dati Le informazioni si trovano negli ultimi due bilanci approvati, ma anche nell'ultimo contratto di servizio firmato con la Regione Puglia.

