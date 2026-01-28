Treni | febbraio inizia con uno sciopero

Questa mattina, in Lombardia, molti viaggiatori si sono svegliati con l’incertezza sui treni. Il sindacato ORSA ha proclamato uno sciopero di 23 ore, che parte alle 3 di lunedì e termina alle 2 di martedì. Le compagnie ferroviarie hanno già annunciato possibili cancellazioni e ritardi, creando disagi e confusione tra chi deve spostarsi. La situazione rimane in mano alle decisioni dei lavoratori e alle eventuali soluzioni delle aziende.

Dalle ore 03:00 di lunedì 2 febbraio alle ore 02:00 di martedì 3 febbraio 2026 il sindacato ORSA ha proclamato uno sciopero che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la App dell'azienda. L'invito ai viaggiatori è quello di prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Sondrio usa la nostra Partner App gratuita!🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Treni Febbraio Febbraio inizia con uno sciopero dei treni Febbraio inizia con disagi per i pendolari. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Treni Febbraio Argomenti discussi: Treni: febbraio inizia con uno sciopero; Febbraio inizia con uno sciopero dei treni; Sciopero 2 febbraio 2026; CTB – Eccoci qui. Febbraio inizia con uno sciopero dei treniFebbraio inizierà con una giornata di sciopero dei treni in Lombardia, con effetti anche sui viaggiatori lecchesi. Come reso noto da Trenord dalle ore 3 di lunedì 2 febbraio alle 2 di martedì 3 febbra ... leccotoday.it Scioperi treni febbraio 2026: disagi su Trenord e Gruppo FSA febbraio 2026 sono previsti alcuni scioperi dei treni che potrebbero creare disagi rilevanti alla mobilità ferroviaria nelle prime e nelle ultime settimane del mese. missionline.it Attenzione sciopero. È in programma per lunedì 2 febbraio un nuovo stop ai treni. Tutte le info #sciopero #trenord #legnano #rho - facebook.com facebook

