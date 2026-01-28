Trasferte vietate ai tifosi di Lazio a Napoli fino a fine stagione | la scelta dopo gli scontri sulla A1

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha deciso di vietare ai tifosi di Lazio e Napoli di seguire le proprie squadre in trasferta fino alla fine del campionato. La misura arriva dopo gli scontri avvenuti sulla A1 e mira a evitare nuove tensioni. La decisione riguarda tutte le partite in trasferta delle due squadre e sarà in vigore fino al termine della stagione.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcistica. La decisione è stata presa a seguito degli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa tra gli ultrà delle due squadre. Cosa è successo domenica. Gli ultrà si sono letteralmente sfidati sull’autostrada A1, all’altezza di Frosinone, con in mano sassi, cinghie e aste di bandiere come bastoni. Con fumogeni e petardi il traffico si è bloccato per diversi minuti. Sui 420 tifosi identificati nella giornata di ieri, molti, riporta oggi Il Mattino, saranno raggiunti da Daspo, altri denunciati per rissa e possesso di materiale privato.🔗 Leggi su Open.online

