Trasferte vietate a Lazio e Napoli fino a giugno | firmato il decreto del Viminale

Il governo ha deciso di vietare le trasferte a Lazio e Napoli fino a giugno. La misura riguarda le partite in trasferta delle due squadre, per cercare di evitare incidenti e tensioni fuori e dentro gli stadi. Il decreto del Viminale, firmato ieri, limita i movimenti dei tifosi e mira a garantire più sicurezza durante gli incontri di calcio. La decisione arriva dopo alcuni episodi di tensione tra le due tifoserie e si inserisce in un’azione più ampia di controlli e restrizioni.

Nuova stretta del Ministero dell'Interno sul fronte dell'ordine pubblico legato al calcio. Il ministro Matteo Piantedosi ha firmato il decreto che dispone il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al mese di giugno, data di conclusione del campionato di Serie A e della stagione sportiva. Il provvedimento riguarda le partite disputate fuori casa dalle due squadre e si inserisce nel solco delle misure già adottate dal Governo nelle scorse settimane. Uno stop che trova conferme anche a livello mediatico, con diverse testate nazionali – tra cui l'edizione online di Repubblica – che hanno riportato la decisione come conseguenza diretta dei recenti episodi di violenza.

