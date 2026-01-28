Trapani ko vince ancora la Rugby Palermo

La Rugby Palermo ha conquistato un’altra vittoria con punto bonus, questa volta a Trapani. La squadra ha dominato in casa, al campo militare Tenente Carmelo Onorato, confermando il momento positivo di questa stagione. I giocatori hanno mostrato determinazione e velocità, chiudendo l’incontro con un risultato convincente. Trapani ha provato a reagire, ma alla fine ha dovuto cedere di fronte alla superiorità degli avversari.

Ancora una vittoria con punto bonus per la Rugby Palermo domenica scorsa tra le mura amiche del campo militare Tenente Carmelo Onorato. Battuta l'Asd Trapani Rugby e con la concomitante sconfitta dei Briganti di Librino ad opera del S. Gregorio Rugby, questa vittoria fa respirare ai neroarancio, guidati dal duo La TorreZappia, aria di vetta della classifica. Una partita iniziata con gli ospiti subito in meta (trasformata) ma con i padroni di casa che hanno un'immediata reazione e, prima con Lo Bue e poi con Basile, ristabiliscono il punteggio a favore realizzando una meta ciascuno entrambe non trasformate.

