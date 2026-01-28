La Compagnia dei Racconti lancia un appello: cerca volontari pronti a raccogliere storie e memorie. L’obiettivo è aiutare gli anziani a non sentirsi soli e mantenere vivo il passato. Chi vuole partecipare può offrire il suo tempo e ascoltare le storie di chi ha molte cose da raccontare.

Si cercano i ’raccoglitori di memorie’ per salvare e tramandare la nostra storia e contrastare la solitudine degli anziani. ’La Compagnia dei Racconti’ arriva a Sant’Alberto e Marina di Ravenna: un progetto di narrazione e inclusione sociale promosso da Il Villaggio globale Odv e Sguardi in Camera Aps. L’iniziativa è dedicata al contrasto delle solitudini involontarie degli anziani attraverso la raccolta di testimonianze personali e la creazione di legami di vicinato. Il progetto, attivo dal 2018 in vari contesti della provincia di Ravenna e oltre, approda ora nei territori di Sant’Alberto e Marina di Ravenna e si basa su un meccanismo semplice ma efficace: volontari e anziani soli vengono abbinati e si incontrano almeno tre volte per conoscersi e collaborare alla scrittura di testimonianze di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tramandare la storia e stare insieme. La Compagnia dei Racconti cerca volontari

In occasione del 130º anniversario della fondazione del Partito Repubblicano Italiano, la Consociazione di Forlì invita autori a partecipare a un concorso letterario.

Da 25 anni, i volontari di Fondazione Insieme con Humanitas offrono supporto a pazienti e caregiver negli ospedali di Rozzano, Milano, Castellanza, Bergamo e Torino.

