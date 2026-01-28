Tram | riaprono due corsie su via Prati di Caprara Ma chiude via Passarotti

Da giovedì 29 gennaio, due corsie di via Prati di Caprara a Bologna riapriranno al traffico. I lavori sul tram hanno creato scompiglio, ma ora almeno una parte della strada torna a circolare normalmente. Rimane chiusa via Passarotti, mentre le altre vie della zona continuano a cambiare per i cantieri.

I cantieri del tram continuano a cambiare la viabilità e le strade di Bologna. Da giovedì 29 gennaio, su via Prati di Caprara, torneranno disponibili due corsie. In quel tratto, nei giorni scorsi, c’erano stati diversi disagi dovuti all’aumento del traffico. Inoltre, da venerdì apriranno anche altri due varchi in zona Santa Viola, all’altezza di via della Viola e di via Agucchi. In Bolognina, invece, dal 31 gennaio chiuderà per tre giorni via Bartolomeo Passarotti, all’incrocio con via di Corticella. Continuerà a transitare, invece, il trasporto pubblico. In centro storico, da lunedì 2 febbraio chiuderà una parte di via San Felice, nel tratto che va da via Calari a via della Grada.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Nelle prime ore del mattino, il traffico lungo Via Autostrada si è presentato intenso, come spesso accade negli orari di punta.

