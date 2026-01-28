Tragico volo fissati i funerali del prof
Domani si tengono i funerali di Mario Rosario D'Anna, il docente di 37 anni morto sabato scorso dopo essere caduto dal balcone di casa sua, al terzo piano di un edificio in via Musone, a Marcianise. La città si prepara a salutare il professore, ancora scossa dall’accaduto.
Si svolgeranno domani, 29 gennaio, i funerali di Mario Rosario D'Anna, il docente di 37 anni che ha perso la vita sabato scorso dopo un volo di alcuni metri dal balcone della sua abitazione, sita al terzo piano di un immobile di via Musone, a Marcianise.Una tragedia, con la comunità che si è.🔗 Leggi su Casertanews.it
