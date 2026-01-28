Tragico volo fissati i funerali del prof

Domani si tengono i funerali di Mario Rosario D'Anna, il docente di 37 anni morto sabato scorso dopo essere caduto dal balcone di casa sua, al terzo piano di un edificio in via Musone, a Marcianise. La città si prepara a salutare il professore, ancora scossa dall’accaduto.

