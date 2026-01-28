Nicola Carraro, marito della conduttrice, ha rischiato di perdere la vita. Nei mesi scorsi, l’uomo ha affrontato un’esperienza drammatica che ha messo in discussione la sua salute. La sua vicenda è stata raccontata con parole sincere, svelando un momento difficile di cui pochi sapevano.

La vita può riservare colpi inaspettati, anche a chi sembra navigare tra successi e serenità. Nicola Carraro, produttore cinematografico e marito di Mara Venier, ha vissuto negli ultimi mesi un’esperienza che ha messo a dura prova la sua salute e il suo equilibrio. Tra ricoveri ospedalieri e momenti di grande paura, il racconto che ha condiviso con il settimanale Chi lascia senza fiato: l’uomo è stato vicino a perdere la vita a causa di una cura dimagrante e solo l’intervento dei medici e l’appoggio della moglie gli hanno permesso di superare la drammatica situazione. Il racconto di Nicola Carraro, marito di Mara Venier, lascia senza parole: salvo per miracolo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tragedia sfiorata per il marito di Mara Venier: è quasi morto, il racconto è drammatico

Mara Venier e il marito Nicola Carraro tornano a parlare di un momento difficile.

Sulle pagine di Chi il produttore e marito di Mara Venier ha raccontato il suo ultimo terribile anno trascorso per la maggior parte del tempo in ospedale facebook

