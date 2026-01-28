Nella capitale si registrano numerosi disagi questa sera. Un incidente tra le Ardeatine ha creato doppie file e rallentamenti sulla carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina. Sempre sulla via Appia Antica ci sono code tra via Ardeatina e via Cilicia a causa di uno smottamento, con il traffico che circola a senso unico alternato tra via di San Sebastiano e Vicolo dell’Annunziatella. La situazione si complica anche su via del Foro Italico, dove ci sono code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni, mentre

Luceverde Roma dentro un incidente tra Ardeatine doppia code a tratti in carreggiata interna per traffico tra Tiburtina e Prenestina incidente su via Appia Antica rallentamenti e code tra via Ardeatina e via Cilicia su via Ardeatina per uno smottamento transito a senso unico alternato tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella in abitabili quindi ripercussioni per il traffico Ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni situazione in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini via Salaria lavori Questa notte a sottovia Ignazio Guidi chiuso dalle 22 e fino alle 6 di domani mattina in direzione piazza della Croce Rossa viale Regina Margherita per le provenienze da Piazzale Flaminio uscita obbligatoria verso via Lucania lavori di notte anche sul Lungotevere Flaminio fino al 7 febbraio in fascia oraria 216 chiusura tra Piazza Gentile da Fabriano e Largo Antonio Sarti Indire Piazzale delle Belle Arti altri lavori sulla diramazione di Roma Sud chiusa tra le 22 e le 5 tra San Cesareo e l'auto sole in questa direzione ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-01-2026 ore 19:30

Approfondimenti su Roma Traffico

Alle ore 19:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code lungo l'intero anello del raccordo anulare, a causa di un incidente.

Il traffico a Roma il 19 gennaio 2026 alle ore 19:30 presenta congestioni nelle carreggiate interne tra Nomentana e Casilina, e tra Fiumicino e via Aurelia Sud.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Traffico

Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026; Lavori dal 27 al 29 gennaio con modifiche al traffico sull'A1 Roma-Napoli: chiudono alcuni svincoli; Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioni; Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere.

Traffico Roma del 28-01-2026 ore 19:30Luceverde Roma dentro un incidente tra Ardeatine doppia code a tratti in carreggiata interna per traffico tra Tiburtina e Prenestina incidente su via ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 28-01-2026 ore 17:30luce verde Lazio ben trovati alle porte della capitale sull'autosole code per lavori tra Guidonia Montecelio a Ponzano romano-soratte in direzione di ... romadailynews.it

Allagamenti diffusi bloccano il traffico a Roma: soccorsi in azione per la caduta di un albero ad alto fusto. Un'auto si è ribaltata, mentre la Laurentina cede alla pioggia (VIDEO) - facebook.com facebook