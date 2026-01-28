Traffico Roma del 28-01-2026 ore 18 | 30

Tra la capitale alle 18.30 di oggi, il traffico si blocca sulla diramazione Nord a causa di un incidente tra Settebagni e il raccordo anulare. La circolazione è congestiona anche su via Prenestina e sul Raccordo Anulare, con code e rallentamenti tra via Laurentina e il bivio con la 24 Roma Teramo. Situazione simile in carreggiata interna tra Nomentana e Appia, mentre in uscita da Roma si segnalano ingorghi sulla A24 tra via Fiorentini e il raccordo. Anche via del Foro Italico e la tang

Luceverde Roma Bentrovati alle porte della capitale sulla diramazione Nord traffico bloccato per incidente tra Settebagni e raccordo anulare in questa direzione inevitabili ripercussioni per traffico incidente anche su via Prenestina rallentamenti e code all'altezza di via Ponte di Nona consueti spostamenti di queste ore sulle principali vie consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra via Laurentina è il bivio con la 24 Roma Teramo stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e Appia coda tratti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo da via Fiorentini al Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria direzione di San Giovanni stessa situazione in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini via Salaria

