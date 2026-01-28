Traffico Roma del 28-01-2026 ore 16 | 30

Roma vive un weekend di lavori e deviazioni. Questa sera, alle 22, chiude il sottovia Ignazio Guidi in direzione piazza della Croce Rossa fino alle 6 di domani mattina. Da questa sera anche il Lungotevere Flaminio sarà chiuso dalle 21 alle 6 fino al 7 febbraio. Lavori in corso anche sulla diramazione di Roma Sud, con il tratto tra San Cesareo e l’Autosole chiuso tra le 22 e le 5. Per i pendolari, la metro BB1 subirà un’interruzione tra San Paolo e Rebibbia

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alle porte della capitale sulla diramazione Nord code per lavori Tra la barriera Autosole in direzione di Firenze lavori di notte al sottovia Ignazio Guidi chiuso dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina in direzione piazza della Croce Rossa viale Regina Margherita per le provenienze da Piazzale Flaminio uscita obbligatoria verso via Lucania lavori di notte anche sul Lungotevere Flaminio fino al 7 febbraio in fascia oraria 216 chiusura a Piazza Gentile da Fabriano e Largo Antonio Sarti in direzione Piazzale delle Belle Arti altri lavori sulla diramazione di Roma Sud chiusa tra le 22 e le 5 tra San Cesareo e l'auto sole in questa direzione anticipiamo che questo fine settimana e più precisamente dalle 21 di venerdì 30 e per l'intera giornata del 31 gennaio e del primo febbraio che circolazione dei treni della metro B B1 interrotta nella tratta San Paolo Rebibbia Jonio e viceversa regolare la circolazione tra San Paolo e Laurentina previsto un servizio sostitutivo con due linee di bus navetta da mb7 Paolo Rebibbia è la mb1 piazza Bologna viale Jonio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Al momento, il traffico a Roma risulta intenso lungo l'intero raccordo anulare e nelle principali vie del centro, a causa della parata di Capodanno da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna.

Il traffico a Roma il 16 gennaio 2026 presenta variazioni legate a manifestazioni di sostegno al Popolo iraniano.

