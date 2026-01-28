Traffico Roma del 28-01-2026 ore 14 | 30

La giornata di oggi a Roma si presenta complicata per il traffico. Diverse strade sono chiuse o hanno modifiche alla viabilità a causa di lavori e allagamenti. La zona di via Laurentina, ad esempio, è off-limits all’altezza di Fosso di Radicelli, e le linee 049 e 073 sono sospese fino a nuovo avviso. Potature in viale di Castel Porziano si svolgeranno domani, mentre questa notte il sottovia Ignazio Guidi sarà chiuso dalle 22 alle 6 per lavori di manutenzione. Anche la metro registra disagi: tra venerdì

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità maltempo e allagamenti Molte strade cittadine in via Laurentina chiusura all'altezza di Fosso di Radicelli modifiche per le linee 049 e 073 sono sospese per la giornata di oggi le potature in viale di Castel Porziano tra via Turchi e via Cilea viabilità regolare le potature riprenderanno domani chiusa al traffico via Lago di Lesina all'altezza di via Massaciuccoli stanotte dalle 22 alle 6 chiuso il sottovia Ignazio Guidi per lavori di manutenzione metro per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria dalle 21 di venerdì 30 gennaio e fino a Inizio servizio di lunedì 2 febbraio il servizio dei treni interrotto nella tratta Basilica San Paolo Rebibbia Jonio nel tratto interrotto saranno garantite le corse con bus navetta da circolazione dei treni invece attiva nella tratta Basilica San Paolo Laurentina https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-01-2026 ore 14:30 Approfondimenti su Roma Trasporti Traffico Roma del 01-01-2026 ore 14:30 Il traffico a Roma alle ore 14:30 del 1° gennaio 2026 registra condizioni generalmente fluide, senza particolari disagi sulla rete viaria principale. Traffico Roma del 14-01-2026 ore 14:30 Il 18 gennaio a Roma si svolgerà la prima domenica ecologica del 2026, con restrizioni al traffico nella fascia verde. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Trasporti Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026; Lavori dal 27 al 29 gennaio con modifiche al traffico sull'A1 Roma-Napoli: chiudono alcuni svincoli; Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioni; Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere. Traffico Roma del 28-01-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità maltempo e alla città chiusa al traffico via Laurentina ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 08:40Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale a ... romadailynews.it Situazione viabilità a #Roma, traffico intenso e forte pioggia Video dalla nostra community Whatsapp facebook Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.