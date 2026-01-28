Traffico Roma del 28-01-2026 ore 08 | 30

Questa mattina il traffico a Roma è molto intenso, soprattutto nelle zone più trafficate. Sul Grande Raccordo Anulare, tra la Caterina e la prima uscita, ci sono code dovute a un incidente. In direzione dell’Aquila, sulla A24, ci sono rallentamenti tra l’interporto e la tangenziale est, anche a causa del maltempo. La Salaria e la Cassia, dall’aeroporto dell’Urbe e da Pomezia, sono in coda, così come la via Trionfale e la via Boccea. Le strade del centro e del quadrante sud, come la

Luceverde Roma dai trovati cosa è sul grande raccordo anulare sulla carreggiata interna tra la Caterina e la prima causa del traffico intenso mentre in esterno è un incidente la causa delle cose tra la Palestina era Niccolò documenti sull'intero percorso tattoo Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo in direzione della tangenziale est mentre sulla stessa tangenziale est e il traffico è in coda tra Ponte delle Valli viale Campi Sportivi Stadio Olimpico sempre a causa del traffico intenso e data l'ora si registra un aumento dei volumi di traffico sulle principali consolari netta da Roma a complicare gli spostamenti anche il maltempo traffico in coda sulla via Salaria e sulla via Cassia rispettivamente dell'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est e dal Grande Raccordo Anulare a via dei Due Ponti altri file sulla via di Boccea tra via Cornelia a via di Acquafredda e sulla via trionfale da ipogeo degli Ottavi e fino all'Ospedale San Filippo Neri naturalmente verso Roma rallentano il traffico sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio verso la via Valentina il quadrante Sud rallentamenti e code sulla via Cristoforo Colombo a parte dall'infernetto verso il centro città stessa situazione sulla via Pontina da Pomezia al grande raccordo anulare per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-01-2026 ore 08:30 Approfondimenti su Roma Traffico Traffico Roma del 08-01-2026 ore 08:30 Il traffico a Roma alle 08:30 dell’8 gennaio 2026 presenta congestioni su diverse arterie principali. Traffico Roma del 01-01-2026 ore 08:30 Il traffico a Roma alle ore 08:30 del 1° gennaio 2026 si presenta generalmente tranquillo, con nessuna segnalazione significativa sul raccordo anulare o altre arterie principali. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Traffico Argomenti discussi: Blocco del traffico a Roma, il 18 gennaio prima domenica ecologica del 2026; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Roma, al Grande Raccordo Anulare la maglia nera del traffico. Viabilità fluida sulle strade residenziali; Olimpiadi, da Cortina a Bormio: mappa strade chiuse e ZTL. Cosa sapere. Traffico Roma del 28-01-2026 ore 07:30Luceverde Roma dai trovati cosa è sul grande raccordo anulare sulla carreggiata interna tra la Caterina e la prima causa del traffico intenso mentre in ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 07:25Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla ... romadailynews.it Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com Roma: nel 2025 ogni romano è stato quasi 5 giorni nel traffico Nel 2025 i romani hanno trascorso in media quattro giorni e 19 ore chiusi in auto, pari a 115 ore complessive passate nel traffico. Il dato arriva dal TomTom Traffic Index e mostra un lieve migli - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.