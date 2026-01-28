Traffico Lazio del 28-01-2026 ore 09 | 30

Oggi a Roma si registrano diversi disagi sulle strade. Lavori in via delle Tre Fontane riducono le corsie fino al 16 febbraio, mentre in via Flavia, vicino al Ministero del Lavoro, ci sarà una manifestazione tra le 11 e le 15, che potrebbe causare ulteriori rallentamenti. Lungo viale di Castel Porziano, fino a venerdì, ci sono lavori di potatura e il tratto tra via Luigi Torchi e via Francesco Cilea resterà chiuso al traffico dalle 9 alle 16. Inoltre, da venerdì sera fino a lun

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al via oggi lavori in via Delle tre fontane tra viale di Val Fiorita in viale dell'Agricoltura Fino al prossimo 16 febbraio si viaggia su carreggiata a ridotta questa mattina in via Flavia nei pressi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è prevista una manifestazione dalle 11 alle 15 possibili disagi al traffico nell'area circostante lavori di potatura lungo viale di Castel Porziano fino a venerdì 30 gennaio dalle 9 alle 16 rimarrà chiuso al traffico il tratto tra via Luigi torchi e via Francesco Cilea vi anticipiamo infine che per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria dalle 21 di venerdì 30 gennaio io fino Inizio servizio di lunedì 2 febbraio la circolazione dei treni della metro B1 sarà interrotta della tratta a Basilica San Paolo Rebibbia Jonio e viceversa saranno attivate due bus navetta mb7 Basilica San Paolo Rebibbia mb1 Piazza Bologna viale Jonio

