Traffico illecito di rifiuti una delle basi logistiche era nella bassa padovana

Nella Bassa Padovana, i carabinieri hanno svelato una rete di traffico illecito di rifiuti. Durante un’operazione tra Lazio e Campania, hanno sequestrato beni e smantellato una delle principali basi logistiche dell’organizzazione. L’indagine, ancora in corso, ha portato a un intervento deciso per fermare il flusso di rifiuti tossici verso destinazioni sconosciute.

I carabinieri del comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica e del Nucleo operativo ecologico di Bologna, nell'ambito di un'operazione condotta tra Lazio e Campania, oggi 28 gennaio, stanno dando esecuzione ad un provvedimento che dispone il sequestro preventivo di beni emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, nell'ambito dell'indagine denominata "Petrolio dorato", coordinata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di 6 indagati tutti residenti in Campania. Sono ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, favoreggiamento personale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e abuso d'ufficio, in relazione ai fatti accertati in Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Campania nel biennio compreso tra il 2021 e il 2022.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

