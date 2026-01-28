Tra rincari e riciclo | cosa dicono i numeri di Cittadinanzattiva sui rifiuti urbani

Nel 2025, le famiglie italiane spenderanno in media 340 euro all’anno per la gestione dei rifiuti. La raccolta differenziata continua a migliorare, superando il 65% e avvicinandosi agli obiettivi europei. I numeri diffusi da Cittadinanzattiva mostrano che, nonostante i rincari, l’Italia avanza nel riciclo e nella gestione sostenibile dei rifiuti urbani.

dal sito Asvis Nel 2025 la spesa media per la gestione dei rifiuti urbani sale a 340 euro annui a famiglia, mentre la raccolta differenziata supera la soglia europea del 65%. Forti i divari territoriali, con il Sud più caro e meno efficiente. 191225 Segnali positivi, ma anche disuguaglianze tariffarie e territoriali da sanare. L’indagine 2025 dell’ Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva restituisce un quadro articolato, a partire dagli aumenti diffusi che incidono sul bilancio domestico. Considerando una famiglia tipo di tre persone e un’abitazione di 100 metri quadri, le tariffe sui rifiuti sono cresciute mediamente in tutto il Paese, raggiungendo i 340 euro annui per famiglia, con un aumento del 3,3% rispetto al 2024.🔗 Leggi su Ildenaro.it

