Da quasi vent'anni i vigili del fuoco segnalano i rischi, ma niente cambia. Dal 1993 al 2009, hanno inviato 14 comunicazioni al condominio, all’amministratore e al Comune, avvisando delle condizioni pericolose causate da fili e allacci abusivi. Eppure, nessun intervento concreto è stato fatto, e i problemi restano.

Dal 18 gennaio 1993, all’8 maggio 2009, i vigili del fuoco inviano la bellezza di 14 comunicazioni al condominio, al suo amministratore e al Comune. Un unico comune denominatore: l’autorizzazione all’esercizio in materia di prevenzione incendi. Che "non può essere data". Ci sono mancanze, carenze, violenze inferte, con spregio per la sete di soldi facili, da diversi proprietari ai vecchi sistemi di sicurezza: alle camere stagne "per guadagnare metrature". Nel 1993 le comunicazioni saranno tre, si passa poi al 14 aprile e 7 giugno 1999 dove, in entrambe le note, "si ribadisce l’assenza di qualsiasi autorizzazione in materia di sicurezza antincendio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra fili e allacci abusivi. Tutti gli allarmi (inascoltati): "E nessun adeguamento"

