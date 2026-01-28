Tour di Harry Styles 2026 perché ci sono polemiche sui prezzi raddoppiati

Il tour 2026 di Harry Styles, "Together Together", sta ricevendo molte critiche non solo in merito ai prezzi altissimi di partenza, ma anche per possibili violazioni dell'antitrust britannica.🔗 Leggi su Fanpage.it

Harry Styles ha annunciato il suo nuovo tour mondiale, Together Together Tour, senza includere date in Italia.

Le nuove dichiarazioni di Harry Styles: «Gli italiani si baciano continuamente. L'elezione del Papa? Stavo tagliando i capelli, quando tutti hanno cominciato a correre verso ...Il cantante ha annunciato un nuovo album in uscita il 6 marzo, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, anticipato dal brano Aperture, ed è tornato a raccontarsi ... vanityfair.it

Harry Styles, online il videoclip del nuovo singolo "Aperture" facebook

L’artista della maglieria Patrick Carroll ha realizzato per Harry Styles un paio di T-shirt su misura, senza sapere che sarebbero state il pezzo forte del lancio dell’album. Oggi racconta a Vanity Fair com’è andata x.com