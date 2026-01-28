Dopo mesi di inattività, molte persone stanno cercando di riprendere l’attività fisica senza esagerare. Sono pratiche semplici, adatte a chi riparte da zero, come camminare, fare stretching o esercizi leggeri a casa. L’obiettivo è tornare in forma gradualmente, senza rischiare infortuni o affaticamenti eccessivi. È un modo per rimettersi in movimento senza stress, rispettando i propri tempi.

Ricominciare a fare sport, o addirittura partire da zero, è un passo tanto sano quanto difficile da fare. Significa rimettersi in gioco, cambiare il ritmo delle proprie giornate, acquistare una consapevolezza diversa. Ma soprattutto, significa dover riabituare il proprio corpo all’attività fisica. Proprio per questo, ricominciare a fare sport non significa doversi massacrare di esercizi in palestra, o nuotare un’infinità di vasche in piscina, o correre per chilometri. La ripresa dell’attività sportiva va fatta in modo “gentile”, con le attività giuste e più adatte per ritrovare la forma giusta, senza esagerare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tornare a fare sport: ecco le attività fisiche "gentili" per chi riparte da zero

Approfondimenti su Tornare Sport

Ultime notizie su Tornare Sport

