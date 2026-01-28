tornano le serate con la filosofia apre la domanda di nietzsche

Questa sera torna il festival Filosofarti con la prima serata dedicata a Nietzsche. A inaugurare l’evento sarà Pierangelo Buttafuoco, direttore della Biennale di Venezia, che aprirà ufficialmente la serie di incontri e dibattiti. L’appuntamento si svolgerà in città, attirando appassionati e curiosi di filosofia.

Sarà Pierangelo Buttafuoco, direttore della Biennale di Venezia, ad aprire in città il festival Filosofarti. Giovedì 12 febbraio terrà una lectio magistralis dal titolo La domanda di Nietzsche, alle 21 in sala Tramogge dei Molini Marzoli, viale Cadorna. Filosofarti è il festival di filosofia della provincia di Varese, organizzato dall’Associazione Centro Culturale del Teatro delle Arti con una serie di collaborazioni e patrocini, tra cui quelli dell’Amministrazione comunale. L’edizione di quest’anno ha per titolo NodoReti, singolo e comunità. La sfida del festival, che si protrarrà fino al 24 marzo, è quella di permettere a tutti, dall’esperto al semplice curioso, di confrontarsi con la riflessione filosofica e di farlo attraverso modalità interattive e innovative senza snaturare la complessità della teoresi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

