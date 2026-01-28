Torna Domenica al museo | ingresso gratuito e laboratori per famiglie a Villa Frigerj e la Civitella

Domenica 1 febbraio torna Domenica al museo, l'iniziativa del ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei musei statali ogni prima domenica del mese. A Chieti, dunque, si potrà entrare senza pagare il biglietto al museo della Civitella e a Villa Frigerj. Nelle due strutture, oltre alle visite, saranno organizzate attività dedicate alla famiglia da Musa connessione per la cultura. In particolare, al museo La Civitella, appuntamento con “Piccoli al museo, il Carnevale degli animali”:?attraverso la lettura di albi illustrati tematici, sarà esplorata una selezione di animali e giochiamo a comporre un fantasioso carnevale.🔗 Leggi su Chietitoday.it

