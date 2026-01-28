Torino studente lancia un posacenere da 5,6 chili contro la polizia | condannato a otto mesi di carcere

Un giovane di 18 anni è stato condannato a otto mesi di carcere dopo aver lanciato un posacenere di oltre cinque chili contro gli agenti di polizia a Torino. L’incidente è avvenuto qualche settimana fa, e oggi il giudice ha confermato la pena.

Il giudice ha concesso le attenuanti generiche, gli amici dell'imputato insultano i giornalisti prima della lettura della sentenza Otto mesi di carcere. È terminato con una condanna a questa pena oggi, 28 gennaio, il processo a uno studente 18enne arrestato dopo aver lanciato un posacenere di oltre cinque chili contro gli agenti di polizia, a Torino. La procura aveva chiesto per lui una pena a un anno di reclusione. Il giudice Giorgio Potito ha riconosciuto per l’imputato, accusato di lesioni e resistenza e difeso dall’avvocata Valentina Colletta, le attenuanti generiche. La pena è sospesa grazie alla condizionale.🔗 Leggi su Torinotoday.it

