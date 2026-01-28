Torino morta la donna ferita alla testa dal figlio con una sparachiodi

A Caselle Torinese, una donna di 65 anni è morta dopo essere stata ferita alla testa dal figlio con una sparachiodi. La vittima, Luciana Cat Berro, era stata colpita nel pomeriggio di ieri e trasportata in ospedale in gravissime condizioni. Pochi minuti fa, le ambulanze hanno confermato il decesso. Il figlio, Paolo Ferri, è stato subito arrestato e ora si trova in questura. La scena è stata choc per il quartiere, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Torino, 28 gennaio 2026 - È morta Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni di Caselle Torinese ferita alla testa dal figlio 40enne, Paolo Ferri, con una sparachiodi. la donna era ricoverata in coma da sabato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Cambia l'accusa per il figlio, detenuto nel carcere Lorusso e Cutugno, che ora diventa quella di omicidio. L'aggressione era avvenuta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio nella cascina di Caselle dove madre e figlio vivevano assieme. Secondo la ricostruzione degli investigatori l'uomo ha ferito gravemente la mamma dopo l'ennesimo litigio con una pistola sparachiodi, procurandole un grave trauma cranico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torino, morta la donna ferita alla testa dal figlio con una sparachiodi Approfondimenti su Caselle Torinese Torino, morta la 65enne ferita dal figlio con una pistola sparachiodi È morta Luciana Cat-Berro, la donna di 65 anni ferita dal figlio con una pistola sparachiodi nella notte tra sabato e domenica a Torino. È morta la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel Torinese La donna di 65 anni, rimasta gravemente ferita dal figlio con una pistola sparachiodi, è deceduta questa mattina all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Caselle Torinese Argomenti discussi: Morta Luciana Cat Berro, colpita dal figlio con la sparachiodi: ora è omicidio; Non ce l'ha fatta Luciana Cat-Berro, la donna a cui il figlio Luca Ferri ha sparato in testa: è morta in ospedale; Donna ferita con pistola sparachiodi nel torinese, arrestato il figlio; Anna Maria Zucca è morta, Torino perde una donna che ha dedicato la vita a salvare altre donne dalla violenza. Caselle Torinese, donna colpita dal figlio con una sparachiodi: morta dopo giorni di agoniaLitigio familiare a Caselle Torinese finisce in tragedia: donna colpita alla testa dal figlio con una sparachiodi è morta in ospedale. notizie.it DONNA SPARACHIODI Morta la donna colpita dal figlio con una sparachiodi. Figlio: Mi dispiaceLuciana Cat Berro, 65 anni, è morta dopo essere stata gravemente ferita dal figlio Paolo Ferri nella cascina di famiglia ... statoquotidiano.it Paolo Ferri sarà accusato di omicidio. La donna, 65 anni, era stata ferita gravemente all’alba di sabato nella cascina di famiglia a Caselle. Dopo due giorni di agonia all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, è morta nella notte facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.