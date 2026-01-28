Tor Vergata vola in Europa | l’ateneo romano entra nella top ten italiana

L’Università di Tor Vergata si piazza tra le prime dieci in Italia, secondo i risultati del QS Europe University Ranking 2026 pubblicati a gennaio a Roma. L’ateneo romano conferma la sua crescita e si posiziona tra le migliori università europee, dimostrando un miglioramento rispetto agli anni precedenti. La notizia arriva in un momento in cui le università italiane cercano di rafforzare la loro presenza internazionale.

Cosa: Pubblicazione dei risultati del QS Europe University Ranking 2026.. Dove e Quando: Roma, gennaio 2026.. Perché: L’ateneo guadagna posizioni confermandosi nono in Italia e terzo per diversità degli studenti internazionali.. Nel panorama accademico continentale, la competizione è sempre più serrata, ma Roma dimostra di avere le carte in regola per giocare da protagonista. La notizia che scuote positivamente il mondo dell’istruzione capitolina arriva dall’ultima edizione del QS Europe University Rankings 2026: l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha segnato un altro punto decisivo nella sua storia recente. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Approfondimenti su Tor Vergata Università

Ultime notizie su Tor Vergata Università

