Dopo la fine del Continental Classic, le storyline di All Elite Wrestling sembrano essere sparite. La compagnia non sta più portando avanti trame forti e approfondite, concentrandosi solo su match discreti o buoni. La domanda più grande ora è: dove sono finite le storie che facevano appassionare i fan?

Cosa sta accadendo alla All Elite Wrestling? Dopo la conclusione del Continental Classic, la compagnia ha smesso di raccontare e di dare profondità alle storie, alternando piccoli semini a tanti match buoni o discreti. Ma gli show procedono grazie alla narrazione, in grado di appassionare i fan e costruire qualcosa di appetibile per il futuro. Tony Khan e i suoi hanno messo tutto a bagnomaria. È un continuo rinviare rinviare cose che potrebbero trovare una accelerata in tempi brevi. Oppure si nota una mancanza vera di contesto nelle varie categorie: intendo intorno agli svariati titoli che la AEW ha introdotto nel tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tony, le storyline dove sono?

Approfondimenti su Tony Storylines

Tony Dallara, noto cantante italiano, è scomparso il 16 gennaio 2026 all’età di 89 anni.

Tony Dallara è sposato con Patrizia, con la quale ha avuto due figlie, Lisa e Natasha.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

TONY VIROU MC #shorts

Nuovi arrivi Funko Pop!: La flotta di One Piece si allarga! Appassionati di One Piece, a rapporto! La nuova ondata di Funko Pop! Animation è in arrivo da OnGame e porta con sé alcuni dei volti più iconici della saga: Tony Tony Chopper (#2347): Il medico di - facebook.com facebook