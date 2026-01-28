Tonnellate di tabacco e milioni di pacchetti contraffatti | colpo durissimo al contrabbando di sigarette

Questa mattina i carabinieri hanno sequestrato oltre sette tonnellate di tabacco grezzo, migliaia di sigarette sfuse e 2,7 milioni di pacchetti di sigarette contraffatte con il logo di una multinazionale. L’operazione ha smantellato un grosso giro di contrabbando che avrebbe portato in circolazione prodotti falsificati di grande diffusione. La scoperta è avvenuta durante controlli nelle zone di confine, dove le forze dell’ordine hanno intercettato un camion sospetto. Ora si cercano i responsabili di questa vasta rete illegale.

Protagonisti i finanzieri di Trento, al centro di un'operazione sviluppatasi tra la nostra provincia e quella di Monza Brianza. Sul mercato nero questi prodotti avrebbero fruttato 9 milioni di euro Oltre sette tonnellate (poco più di 7.200 chili per la precisione) di tabacco grezzo, 2.600 sigarette sfuse e la cifra monstre di 2,7 milioni di pacchetti di sigarette – questi vuoti – con sopra il logo contraffatto di una celebre multinazionale del settore del tabacco. È il colpo messo a segno nelle scorse ore dalla guardia di finanza di Trento, sia nella nostra provincia che in quella di Monza Brianza; una vera e propria stangata al contrabbando di sigarette.🔗 Leggi su Trentotoday.it

A Pavia, un importante intervento antidroga ha portato al sequestro di oltre 7 tonnellate di tabacco di contrabbando, bloccando la produzione di sigarette illegali e prevenendo ingenti profitti illeciti.

