Toni chiari ed atmosfere eteree ARTtime presenta la collettiva Candori

La galleria ARTtime di Udine apre le porte a una nuova esposizione collettiva. La mostra si intitola

ARTtime, il suo nome in ambito artistico è sinonimo di moto perpetuo: la dinamica galleria udinese è pronta infatti a presentare una nuova mostra collettiva internazionale e speciale, un'autentica ventata di meraviglia. Venerdì 30 gennaio alle ore 11:30 apre i battenti l'esposizione “Candori”. Come il titolo suggerisce, la rassegna si focalizzerà sul tema del candore, sia a livello cromatico che espressivo-concettuale. Gli spazi di ARTtime saranno meravigliosamente arricchiti da opere dai soggetti impattanti, frutto del talento di sei Artistei (tre dall'Italia e tre dalla Germania) che mostreranno al pubblico udinese (e non) quanto sia importante ed arricchente un dialogo partecipato tra differenti impostazioni creative.🔗 Leggi su Udinetoday.it

