tomori le prime 200 presenze con il milan nel cuore

Domenica pomeriggio il Milan ha giocato contro la Roma, ma la partita si è conclusa senza vittoria per i rossoneri. Nonostante questo, c’è una buona notizia: Fikayo Tomori ha raggiunto le 200 presenze con il club. Il difensore inglese ha festeggiato il traguardo sui social del Milan, che ha dedicato un post per riconoscere il suo contributo alla squadra.

Nonostante la vittoria sfumata, un motivo per sorridere c’è. Nella gara di campionato contro la Roma, Fikayo Tomori ha raggiunto le 200 presenze con la maglia del Milan, un traguardo che lo stesso club ha prontamente celebrato sui propri canali social. Che storia in rossonero!. Sono già passati cinque anni da quando, nel gennaio 2021, Tomori venne acquistato dal Chelsea. A riavvolgere il nastro dei ricordi, tuttavia, ci si rende conto di quanto rapido sia stato il suo inserimento nel mondo Milan, prima al centro della difesa e poi nel cuore dei tifosi. Già sei mesi più tardi, l’inglese era una delle certezze della serie A: serietà nei comportamenti e prestazioni sempre ben oltre la soglia della sufficienza avevano convinto il Milan a riscattarlo e a farne il pilastro della retroguardia che avrebbe poi vinto lo scudetto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Roma-Milan rappresenta un momento significativo per Fikayo Tomori, che questa sera raggiunge le 200 presenze con il club.

