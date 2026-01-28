Tom Welling finisce al centro di una battuta della comica Iliza Shlesinger. Durante un evento, lei ha scherzato sul suo bacio con lui in Chasing Summer, dicendo che sembrava baciare un prosciutto. La scena ha fatto sorridere tutti e ha attirato l’attenzione sui momenti più leggeri tra attori e comici.

La comica e sceneggiatrice ha scherzato con la moglie della star di Smallville sull'esperienza vissuta sul set con suo marito. Com'è baciare Tom Welling? Secondo la sua co-star in Chasing Summer, Iliza Shlesinger, è un'esperienza decisamente particolare. L'attrice e autrice della sceneggiatura del film diretto da Josephine Decker, ha scherzato con i coniugi Welling sul red carpet del Sundance Film Festival. Insieme a Tom Welling, Iliza Shlesinger era presente sul red carpet dell'evento per presentare Chasing Summer e la moglie della star di Smallville, Jessica Rose Lee, ha pubblicato sui social un video divertente di quel momento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Welling, Iliza Shlesinger ironizza sul bacio in Chasing Summer: "Era come baciare un prosciutto"

Approfondimenti su Tom Welling

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tom Welling

Argomenti discussi: Acura si unisce con orgoglio al Sundance Film Festival 2026 per onorare Robert Redford e celebrare la creatività audace supportando gli artisti indipendenti; Eliza Schlesinger dice che sbaciucchiarla dalla moglie di Tom Welling era come baciare Ham.

Tom Welling, Iliza Shlesinger ironizza sul bacio in Chasing Summer: Era come baciare un prosciuttoLa comica e sceneggiatrice ha scherzato con la moglie della star di Smallville sull'esperienza vissuta sul set con suo marito. movieplayer.it

Iliza Shlesinger says smooching Smallville star Tom Welling in new film was 'like kissing a Honey Baked Ham'Welling and Shlesinger star in the latest film from Josephine Decker, the romantic dramedy Chasing Summer. ... msn.com

ho cominciato a vedere Smallvile sara lunga, gia vedendo il attore Tom Welling da giovane mi ha incuriosito e sorpreso ultima volta lo visto nella serie Lucifer che ha avuto un rollo poco gradevole visto che era Kaino , ma ora e Superman , tutto da vedere - facebook.com facebook