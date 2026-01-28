Tiramisù avanti con il progetto per la revisione dell’impianto di risalita

È stata pubblicata ufficialmente la gara per rinnovare l’impianto di risalita di Tiramisù a Osimo. L’obiettivo è una revisione completa dopo vent’anni, con l’aggiunta di un nuovo azionamento elettrico. Ora si aspetta che le aziende interessate presentino le loro offerte per poter procedere con i lavori.

E’ stata pubblicata la gara pubblica che affida i servizi di progettazione riguardanti la revisione generale ventennale e fornitura del nuovo azionamento elettrico del tiramisù di Osimo. Un appalto da 208mila euro che riguarda in sostanza la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’attività tecnico amministrativa per ottenere i necessari pareri e autorizzazioni dalle amministrazioni coinvolte e la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza nella successiva fase di esecuzione. "Con questo appalto il Comune di Osimo affiderà quindi i servizi di architettura e ingegneria che dovranno provvedere al progetto per la revisione dell’impianto di risalita – afferma la sindaca Michela Glorio -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

