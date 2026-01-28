Timor Est visita ufficiale del primo ministro australiano Anthony Albanese

Il primo ministro australiano Anthony Albanese è atterrato a Timor Est per la sua prima visita ufficiale. Arrivato mercoledì, Albanese si è subito recato in incontri con i vertici locali, segnando un passo importante nelle relazioni tra i due paesi. La visita mira a rafforzare i legami e a discutere questioni di interesse comune.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese è arrivato mercoledì a Timor Est per la sua prima visita ufficiale. Ad accoglierlo a Dili c'erano centinaia di cittadini- Albanese è stato ricevuto al Palazzo Presidenziale Nicolau Lobato da un picchetto militare e ha firmato il libro degli ospiti. Durante la visita di due giorni incontrerà il Presidente Jose Ramos-Horta e il Primo Ministro Xanana Gusmão per rafforzare i rapporti bilaterali. Parteciperà anche al parlamento del paese e riceverà il massimo riconoscimento civile di Timor Est.

