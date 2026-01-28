' Tigri e colonie' presentazione del romanzo storico di Francesco Bianchi

Giovedì 29 alle 5 del pomeriggio, alla biblioteca Ariostea, si terrà la presentazione del nuovo romanzo storico di Francesco Bianchi, ‘Tigri e colonie’. L’autore parlerà del suo libro davanti a un pubblico interessato, in una sala affollata e pronta ad ascoltare.

Giovedì 29 (ore 17), presso la biblioteca Ariostea (Sala Agnelli), si terrà la presentazione del libro ‘Tigri e colonie’ di Francesco Bianchi. Scrittore ed emorialista, risulta attivo in associazioni per la memoria e divulgazione storica. Tra i riconoscimenti ottenuti da Bianchi, figurano il premio ‘Armando Curcio 2025’ per la sezione autore ‘Storie nella storia’ e il premio ‘Nicola Zingarelli 2024’ con ‘Il coraggio dei vinti’. Nel 2024 ha pubblicato ‘Cefalonia. L’ultima speranza’. Negli anni ’30 il regime fascista ha sponsorizzato la colonizzazione della Libia per dare un futuro a tutti i mezzadri che stentavano ad andare avanti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Tigri e colonie di Francesco Bianchi è tra i tre finalisti del Contropremio Carver, riconoscimento indipendente e rigoroso nel panorama letterario italiano.

