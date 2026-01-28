Tifoso del Chelsea accoltellato il racconto dell'amico | Erano in 30 Mai più a Napoli

Un tifoso del Chelsea è stato accoltellato a Napoli. L’amico che era con lui ha raccontato che erano una trentina di persone e hanno aggredito il gruppo mentre si dirigeva verso un pub. L’amico descrive l’episodio come violento e senza motivo, e ora dice che non tornerà mai più in città. La polizia sta indagando sull’accaduto.

L'amico del tifoso del Chelsea ferito con un cacciavite a Napoli ha raccontato l'aggressione al Telegraph; i responsabili, in trenta circa, li avrebbero bloccati mentre andavano al pub.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

